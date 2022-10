Nördlingen

Unbekannte Person versprüht Reizgas in Nördlinger Diskothek

In den frühen Morgenstunden wurde in einer Diskothek in Nördlingen von einem unbekannten Täter Reizgas versprüht. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in einer Nördlinger Diskothek von mehreren Besucherinnen und Besuchern wahrgenommen, dass wohl Reizgas versprüht wurde. Das Gas soll gegen 01.30 Uhr von einem unbekannten Täter offensichtlich in die Menge gesprüht worden sein. Wie die Polizei berichtet, wurden einzelne Personen nicht direkt angegangen oder verletzt. Im Nachgang wurde das Reizgas jedoch erneut in der Damentoilette eingesetzt. Dabei wurde eine 23-jährige Besucherin direkt getroffen und leicht verletzt. Weitere Ermittlungen durch die Polizei erfolgen. Potentielle Zeugen zum Vorfall werden gebeten, sich telefonisch unter der Telefonnummer 09081/2956-0 mit der Polizei Nördlingen in Verbindung zu setzen. (AZ)

