Unbekannte sprechen Kinder an: Polizei erhält keine weiteren Hinweise

Noch immer ist unklar, wer die Kinder im Ries angesprochen hat – war es ein Mann oder waren es zwei? Die Autos beschreiben die Kinder unterschiedlich.

Die Polizei hat keine weiteren Hinweise zu dem oder den Unbekannten bekommen, die in Munningen und Schaffhausen Kinder angesprochen haben. Wie Polizeichef Walter Beck auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, werden die Autos in beiden Fällen unterschiedlich beschrieben. Es habe keine weiteren Vorfälle gegeben.

Wie berichtet, hatte ein unbekannter Mann südlich von Schaffhausen am 27. September einen neun Jahre alten Buben angesprochen. Der Junge war gegen 18.45 Uhr mit seinem Kettcar auf einem Flurbereinigungsweg unterwegs. Der rund 40 Jahre alte Mann habe einen dunklen Mercedes gefahren, so die Polizei, und den Buben durchs Fenster gefragt, ob er mitfahren möchte.

Sechsjährige war an der Bushaltestelle angesprochen worden

Ein ähnlicher Vorfall hatte sich am Freitag, 16. September, bei Munningen ereignet. Dort war ein sechs Jahre altes Mädchen an einer Bushaltestelle angesprochen worden – ebenfalls von einem Mann in einem dunklen Auto. Der Unbekannte habe die Sechsjährige gefragt, ob er sie mitnehmen könne. Die Kleine habe das abgelehnt, der Autofahrer sei weitergefahren.

Unklar ist, ob die Männer nur hilfsbereit sein wollten oder andere Absichten hatten.