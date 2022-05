Unbekannte stehlen am Wochenende Fahrräder in Nördlingen

Zwischen Samstag und Montag wurden in Nördlingen zwei Mountainbikes der Marke Cube gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte haben in Nördlingen zwischen Samstag und Montag zwei Fahrräder gestohlen. Zwischen Samstag, 19 Uhr, und Sonntag, 1 Uhr, wurde ein grünes Fahrrad gestohlen. Das Damenmountainbike der Marke Cube stand nach Angaben der Polizei zu dieser Zeit im Nähermemminger Weg.

Das zweite Fahrrad wurde in Nördlingen in der Polizeigasse gestohlen

Zwischen Sonntag, 19 Uhr, und Montag, 6 Uhr, wurde in der Polizeigasse in Nördlingen zudem ein weiteres grünes Mountainbike der Marke Cube gestohlen. Dieses stand zur Tatzeit in einem Fahrradständer im Hofraum. Die Polizei bittet unter Telefon 09081/29560 um Hinweise zur Tat oder dem Verbleib der Fahrräder. (AZ)