Unbekannte stehlen Fahrräder in Nördlingen

Die Polizei Nördlingen berichtet, dass in der vergangenen Woche mehrere Fahrräder gestohlen worden sind. Einige von ihnen sind wieder aufgetaucht.

Der Polizei Nördlingen sind mehrere Fahrraddiebstähle gemeldet worden.

Ein nicht versperrtes Pedelec im Wert von über 1000 Euro verschwand in der Straße "Im Mittelfeld" in Nördlingen zwischen Donnerstagvormittag und Freitagvormittag. Dieses konnte der Geschädigte am Freitagnachmittag beschädigt in der Nähe des Nördlinger Bahnhofs wieder auffinden.

Am Freitagnachmittag wurde der Polizei mitgeteilt, dass ein Fahrrad, das bereits am 22. Juni in der Bürgermeister-Reiger-Straße in Nördlingen entwendet worden war, nun am Fahrradständer des Hallenbads steht. Das Fahrrad der Marke Pegasus im Wert von 100 Euro wurde der Eigentümerin übergeben und eine Anzeige protokolliert.

Fahrrad vor Einkaufsmarkt gestohlen worden

Weiter berichtet die Polizei, dass zwischen Sonntag vergangener Woche und Samstag ein bislang unbekannter Täter ein Fahrrad der Marke Pegasus in der Farbe schwarz gestohlen hat. Es war an einem Fahrradständer eines Einkaufsmarkt in der Bößeneckerstraße in Nördlingen abgestellt. Das Fahrrad war nicht versperrt und hatte einen Wert von rund 500 Euro.

Die Polizei Nördlingen bittet unter Telefonnummer 09081/2956-0 um Hinweise. (AZ)