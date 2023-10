Unbekannte Täter schlagen Tür in Nördlingen ein

Eine Anwohnerin bemerkt am Sonntagabend in Nördlingen einen lauten Schlag. Die Polizei bittet um Hinweise.

Bislang unbekannte Täter haben am Sonntagabend in der Baldinger Straße in Nördlingen eine Tür beschädigt. Laut Angaben der Polizei hörte eine Anwohnerin gegen 20.20 Uhr einen lauten Schlag. Anschließend bemerkte sie, dass die Eingangstür des Einfamilienhauses, in dem sie wohnt, beschädigt wurde. Das Glas der Tür, das vermutlich mit einem Stein eingeschlagen wurde, sprang, blieb jedoch stabil. Der entstandene Schaden beträgt etwa 500 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise unter Telefon 09081/2956-0. (AZ)