Unbekannte zerkratzen beide Autos eines Ehepaars in der Wemdinger Straße

Immer wieder werden in der Straße in Nördlingen Autos beschädigt. Die Polizei sucht weiter nach Zeugen. Wer hat etwas Verdächtiges gesehen?

In Nördlingen sind am Freitagabend wieder Autos in der Wemdinger Straße zerkratzt worden. Wie die Polizei mitteilt, häufen sich dort die Sachbeschädigungen an Fahrzeugen. Diesmal wurden zwischen 18 und 22 Uhr beide Autos eines Ehepaares mutwillig zerkratzt. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um einen schwarzen Mercedes und weißen Skoda. Es entstand an jedem Fahrzeug ein Sachschaden im dreistelligen Bereich. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Nördlingen unter 09081/29560 entgegen. (AZ)