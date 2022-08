Unbekannte zerkratzen ein Auto und stehlen Kennzeichen

Jeweils unabhängig voneinander machen sich Unbekannte an fremden Autos zu schaffen. Die Nördlinger Polizei nimmt Zeugenhinweise entgegen.

In der zurückliegenden Woche haben bislang unbekannte Personen ein fremdes Fahrzeug beschädigt und unabhängig davon das Kennzeichen eines Pkw gestohlen.

Am Freitag wurde mittags auf dem Edeka-Parkplatz an der Maria-Penn-Straße der silberner Skoda-Octavia auf der Beifahrerseite zerkratzt. Der Schaden wurde laut Polizei auf ungefähr 350 Euro geschätzt. Zwischen Dienstagabend und Donnerstagnachmittag wurde außerdem von einem in der Sonnenstraße in Nördlingen geparkten blauen Fiat-Punto das hintere Kennzeichen abgerissen und mitgenommen.

In beiden Fällen nimmt die Polizei Nördlingen Hinweise aus der Bevölkerung entgegen. (AZ)