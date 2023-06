Unbekannter begrapscht zwei Mädchen auf der Mess' in Nördlingen und wird gesucht

Auf der Mess' werden zwei Mädchen von einem fremden Mann angefasst. Die Polizei sucht einen etwa 65-Jährigen mit lichtem Haar und stark hervortretendem Bauch.

Die Polizei sucht nach einem Mann, der auf der Mess' in Nördlingen zwei Mädchen am Gesäß angefasst haben soll. Die Tat soll sich am Sonntagabend gegen 20.45 Uhr zugetragen haben. Die 13- und 11-Jährige eilten sofort zu ihrem Vater, teilt die Polizei mit. Daraufhin flüchtete der Mann.

Mess': Mädchen werden in Nördlingen von einem Fremden belästigt

Dieser wurde wie folgt beschrieben: Er ist etwa 1,60 Meter groß, hat dünnes Haar und einen stark hervortretenden Bauch. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu dem Täter und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

