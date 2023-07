Unbekannter beschädigt Absperrpfosten in Nördlingen und flüchtet

Bei einem Unfall beschädigt ein Verkehrsteilnehmer einige Absperrpfosten und flüchtet danach. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter hat in Nördlingen bei einem Unfall Absperrpfosten beschädigt und ist danach geflüchtet. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall am Donnerstag zwischen 6.45 und 10 Uhr. Die lädierten Absperrpfosten stehen an der Einmündung von der Drehergasse zur Deininger Straße. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 700 Euro, um den sich der Verursacher nicht kümmerte. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Vorfall unter der Telefonnummer 09081/29560. (AZ)

