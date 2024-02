Unbekannter beschädigt Auto am Sonntag in Nördlingen

Ein vierstelliger Schaden entsteht am Sonntag in Nördlingen, um den Schaden kümmert sich die Person nicht.

Ein geparkter Pkw ist am Sonntag zwischen 11 und 11.30 Uhr in Nördlingen beschädigt worden. Der braune Toyota stand nach Angaben der Polizei zu dieser Zeit auf dem Parkplatz „Fuchs“ in der Deininger Straße. Der bislang unbekannte Unfallverursacher zerkratzte den Angaben nach die rechte hintere Tür, sodass ein Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro entstand. Um den entstandenen Sachschaden kümmerte sich der Unfallverursacher allerdings nicht. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu dem Unfall und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)