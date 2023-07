Unbekannter beschädigt Auto beim Parken in Nördlingen und flieht

Am Freitag wird ein geparktes Auto in Nördlingen beschädigt. Der Unfallverursacher entfernt sich: Der Schaden ist hoch und die Polizei bittet um Hinweise.

Ein geparktes, rotes Auto ist am Freitag auf dem Aldi-Parkplatz in Nördlingen von einem Unbekannten beschädigt worden. Laut Polizeibericht stieß der Verursacher zwischen 15.50 und 16.15 Uhr beim Parken gegen die hintere rechte Fahrzeugseite - daraufhin floh er. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu dem Unfall und nimmt dieses unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.