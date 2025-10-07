Unbekannter rempelt Auto in Nördlingen an und fährt einfach weiter

Ein Unbekannter hat in Nördlingen ein Auto beschädigt und ist dann vom Unfallort geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall am vergangenen Montag zwischen 16 und 17.50 Uhr. Der weiße Mercedes war in der Augsburger Straße auf Höhe der Hausnummer 57 geparkt. Vermutlich stieß der Unfallverursacher beim Rangieren mit seinem Fahrzeug gegen die vordere Stoßstange, sodass ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro entstand. Nun bittet die Polizei Nördlingen um Zeugenhinweise und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

