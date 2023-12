Unbekannter beschädigt Auto in Nördlingen und hinterlässt hohen Schaden

Die Polizei Nördlingen sucht einen bislang Unbekannten, der ein Auto beschädigt hat. Der Täter kümmert sich nicht um den vierstelligen Schaden und flieht.

Ein bislang Unbekannter hat am Samstag auf einem Parkplatz in Nördlingen ein Auto beschädigt und ist geflohen. Wie die Polizei berichtet, stieß der Unfallverursacher auf dem Parkplatz am Deininger Tor gegen die vordere Tür und den Radkasten der Beifahrerseite eines grauen Autos der Marke Ford. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise unter Telefon 09081/2956-0. (AZ)