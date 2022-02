Nördlingen

10:12 Uhr

Unbekannter beschädigt Eingangstür und verklebt Türschloss

Die Eingangstür eines Geschäfts in Nördlingen ist am Wochenende in der Löpsinger Straße beschädigt worden. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

In der Zeit von Freitag, 18 Uhr, bis Samstag, 9 Uhr, hat ein bislang unbekannter Täter die Eingangstür eines Geschäftes in Nördlingen beschädigt. Laut Polizeiangaben spritzte er Sekundenkleber in das Schlüsselloch, sodass sich diese von außen nicht mehr öffnen ließ. Es handelt sich hierbei um die Türe eines Geschäftes in der Löpsinger Straße. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu dem Täter unter der Telefonnummer 09081/29560. (AZ)

