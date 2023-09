Nördlingen

15:13 Uhr

Unbekannter beschädigt Fahrzeug: 300 Euro Sachschaden

Das Fahrzeug wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beschädigt.

Artikel anhören Shape

In Nördlingen wird an einem weißen VW Golf der hintere Reifen zerstochen und eine Delle in die hintere Türe geschlagen. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Einen Sachschaden in Höhe von 300 Euro hat ein bislang Unbekannter an einem weißen VW Golf, der im Hauffweg in Nördlingen abgestellt war, verursacht. Dem Polizeibericht zufolge wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf der linken Fahrzeugseite der hintere Reifen zerstochen und eine Delle in die hintere Türe geschlagen oder getreten. Die Polizeiinspektion Nördlingen nimmt unter der Telefonnummer 09081/2956-0 Hinweise entgegen. (AZ)

Themen folgen