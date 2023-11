Unbekannter beschädigt geparktes Auto in Nördlingen

Ein blaues Auto wird in Nördlingen zerkratzt. Die Polizei bittet um Hinweise zum Täter.

Ein bislang unbekannter Täter hat am Montag in Nördlingen ein geparktes Auto beschädigt. Laut Polizeibericht wurde der blaue VW in der Augsburger Straße, auf Höhe der Hausnummer 44, lädiert. Die komplette linke Seite des Wagens wurde mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt, sodass ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro entstand. Die Polizei Nördlingen nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (AZ)