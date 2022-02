Unbekannter beschädigt geparktes Fahrzeug

Ein Auto ist in der vergangenen Woche am Finanzamt beschädigt worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Mini Cooper Cabriolet ist in Nördlingen im Zeitraum von Montag bis Mittwoch am hinteren linken Fahrzeugheck angefahren worden. Das Auto war in dieser Zeit in der Straße Tändelmarkt gegenüber dem Finanzamt geparkt. Der Verursacher hat sich den Polizeiangaben zufolge nicht um die erforderliche Schadensregulierung gekümmert.

Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Nördlingen unter Telefon 09081/29560. (AZ)