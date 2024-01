Unbekannter beschädigt in Nördlingen mit einem Einkaufswagen ein Auto

Ein graues Auto wird in Nördlingen von einem bislang unbekannten Täter beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein bislang unbekannter Täter hat am 23. Dezember auf einem Nördlinger Parkplatz ein Auto beschädigt. Wie die Polizei berichtet, wurde zwischen 12.30 und 14.45 Uhr ein grauer VW auf dem Parkplatz in der Raiffeisenstraße beschädigt. Die Polizei vermutet, dass ein Kunde des Supermarkts mit einem Einkaufswagen gegen die Beifahrertür stieß. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Der Täter kümmerte sich nicht um den Schaden und floh. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise unter Telefon 09081/2956-0. (AZ)