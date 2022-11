Unbekannter beschädigt Lesegerät von Waschanlage

Eine Person beschädigt das Lesegerät einer Waschanlage in Nördlingen. Doch eine Kamera zeichnet sie dabei auf.

Eine Sachbeschädigung hat sich am Sonntag, 30. Oktober, gegen 6.15 Uhr in Nördlingen ereignet. Laut Polizeibericht beschädigte eine zu diesem Zeitpunkt noch unbekannte Person an einer Waschanlage das dortige Einlesegerät der Anlage. Über Zeugenhinweise, sowie Aufnahmen einer Überwachungskamera, konnte der Täter ermittelt werden. Den Täter erwartet eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. (AZ)

