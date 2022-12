Unbekannter beschädigt Opel Astra in der Henkergasse

Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall. Der Unbekannte beschädigt beide Außenspiegel.

Beide Außenspiegel eines Opel Astras sind in der Nördlinger Henkergasse beschädigt worden. Der Vorfall ereignete sich bereits in der Nacht zum vergangenen Samstag, wie die Polizei am Donnerstag mitteilt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro.

Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)