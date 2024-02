Nördlingen

Unbekannter beschädigt Pkw und flüchtet

Der Pkw stand auf dem Parkplatz in der Raiffeisenstraße in Nördlingen.

Einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro hat ein Unbekannter an einem geparkten Pkw in Nördlingen verursacht. Die Polizei bittet jetzt um Hinweise.

Ein Unbekannter hat am Freitagvormittag, gegen 09.45 Uhr an einem geparkten Pkw an der Stoßstange vorne links einen Schaden von mehreren hundert Euro verursacht. Das Fahrzeug, ein weißer Kia, stand auf dem Parkplatz in der Raiffeisenstraße in Nördlingen. Der Verursacher hat sich nicht um den Schaden gekümmert und sich dem Polizeibericht zufolge unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Unter der Telefonnummer 09081/2956-0 bittet die Polizeiinspektion Nördlingen um Hinweise. (AZ)

