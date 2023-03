Unbekannter beschädigt Tische eines Nördlinger Eiscafés

Ein bislang Unbekannter beschädigt Tische im Außenbereich eines Eiscafés am Marktplatz. Der Schaden beträgt etwa 1000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein bislang unbekannter Täter hat mehrere Tische im Außenbereich eines Eiscafés am Marktplatz in Nördlingen beschädigt. Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 1000 Euro und bittet nun um Hinweise. (AZ)