Unbekannter beschädigt Vasen und Leuchten

In Nördlingen wird ein Schaden von 1000 Euro verursacht. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.

Mehrere Sachbeschädigungen haben sich in der Nacht von Sonntag auf Montag in einer Wohnanlage in der Voltzstraße in Nördlingen ereignet. Eine oder mehrere bislang unbekannte Personen sollen nach Polizeiangaben mehrere Wegleuchten aus der Verankerung gerissen und eine Steinvase zerstört haben. Der Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 09081/29560. (AZ)