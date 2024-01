Unbekannter beschädigt Wohnhaus mit Pkw

Womöglich beim Ein- oder Ausparken hat ein bislang Unbekannter ein Wohnhaus in der Schlüsselgasse in Nördlingen beschädigt. Der Schaden beträgt rund 500 Euro.

Dem Polizeibericht zufolge stieß der unbekannte Unfallverursacher möglicherweise beim Ein- oder Ausparken gegen das Hauseck und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. (AZ)