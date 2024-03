Unbekannter beschmiert schwarzen Audi

In der Wagga-Wagga-Straße wird ein Auto beschädigt. Die Polizei sucht nach dem Täter und bittet um Hinweise.

Ein Auto ist in der Wagga-Wagga-Straße in Nördlingen zwischen dem vergangenen Freitag, 17 Uhr, und dem vergangenen Samstag, 12 Uhr, beschädigt worden. Der bislang unbekannte Täter beschmierte die Motorhaube und den Kotflügel des schwarzen Audi und verursachte dadurch einen Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)