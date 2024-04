Unbekannter bricht Auto in Nördlingen auf, um an Geldbeutel zu kommen

Ein Unbekannter schlägt in der Würzburger Straße in Nördlingen die Scheibe eines Opel Grandland ein. Im gestohlenen Geldbeutel befanden sich rund 200 Euro.

In Nördlingen ist in der Nacht auf Donnerstag die Scheibe eines Pkw eingeschlagen worden. Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich so Zugang zu dem schwarzen Opel Grandland, der zur Tatzeit auf einem Parkplatz in der Würzburger Straße parkte. Der Täter erbeutete einen Geldbeutel mit ca. 200 Euro Bargeld und verursachte einen Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (AZ)