Unbekannter bricht in die "Hennabruck" ein

Der Täter bohrt das Türschloss des Biergartens auf. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen und bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter ist zwischen dem 8. und dem 16. Mai in die ehemalige Gastwirtschaft "Hennabruck" in der Baldinger Straße in Nördlingen eingebrochen. Laut Polizeibericht bohrte der Täter das Türschloss des Biergartens auf und trat eine Zugangstür vom Erdgeschoss ins Obergeschoss ein.

Der bislang unbekannte Täter verursachte einen Sachschaden in Höhe von rund 700 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)