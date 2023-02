Unbekannter bricht in Einfamilienhaus in Nördlingen ein

Der Täter durchwühlte am vergangenen Wochenende Schränke und Schubladen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In ein Einfamilienhaus in der Karl-Brater-Straße in Nördlingen ist am vergangenen Wochenende eingebrochen worden. Laut Polizeibericht gelangte ein Unbekannter in der Zeit zwischen Freitag, 20.30 Uhr, und Sonntag, 17.20 Uhr über ein Kellerfenster ins Haus. Der Täter durchwühlte einige Schränke und Schubladen und verursachte einen Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Wie hoch der Wert der Beute ist, muss noch ermittelt werden. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)