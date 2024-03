Unbekannter bricht in Gaststätte am Eichendorffplatz ein

Wie viel der Dieb erbeutet hat, ist noch unklar. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die etwas beobachtet haben.

Ein Unbekannter ist in der Nacht zum Sonntag um 1 Uhr in die Gaststätte am Eichendorffplatz eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, schlug der Täter ein Fenster ein, um in die Gaststätte zu kommen. Dort brach er einen Spielautomaten auf.

Wie hoch die Beute des Täters ist, muss die Polizei noch ermitteln. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 2000 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)