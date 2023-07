Nördlingen

13:51 Uhr

Unbekannter bricht in Nördlingen in leerstehendes Haus ein

Ein unbekannter bricht in Nördlingen in ein Haus ein. Die Polizei bittet um Hinweise.

Artikel anhören Shape

An der Deininger Mauer in Nördlingen bricht ein Unbekannter in ein Haus ein: Dabei hinterlässt er einen hohen Schaden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Zwischen Mittwochabend, 18 Uhr und Donnerstagmorgen, 9 Uhr ist ein Unbekannter in Nördlingen in ein leerstehendes Haus eingebrochen. Laut Polizeibericht drang der Täter in das Haus an der Deininger Mauer ein. Der Täter zerschlug mehrere Fensterscheiben, sodass ein Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro entstand. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ) Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.

Themen folgen