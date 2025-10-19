Icon Menü
Nördlingen: Unbekannter bricht in Pizzalieferservice ein und stiehlt Bargeld

Nördlingen

Unbekannter bricht bei Pizzalieferservice ein und verursacht hohen Schaden

Die Beute ist deutlich geringer als der entstandene Sachschaden. Unter anderem stiehlt der Täter Getränke.
    Ein Unbekannter ist in einen Pizzalieferservice in Nördlingen eingebrochen.
    Ein unbekannter Täter hat zwischen dem vergangenen Donnerstag, 22 Uhr, und dem vergangenen Freitag, 10.30 Uhr, die Tür eines Pizzalieferanten in der Kerschensteiner Straße in Nördlingen aufgehebelt. Das teilt die Polizei mit. Der Unbekannte entwendete Bargeld aus der Kasse und mehrere Getränke aus dem Kühlschrank. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 2000 Euro, die Beute rund 100 Euro. (AZ)

