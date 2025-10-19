Unbekannter bricht bei Pizzalieferservice ein und verursacht hohen Schaden

Ein unbekannter Täter hat zwischen dem vergangenen Donnerstag, 22 Uhr, und dem vergangenen Freitag, 10.30 Uhr, die Tür eines Pizzalieferanten in der Kerschensteiner Straße in Nördlingen aufgehebelt. Das teilt die Polizei mit. Der Unbekannte entwendete Bargeld aus der Kasse und mehrere Getränke aus dem Kühlschrank. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 2000 Euro, die Beute rund 100 Euro. (AZ)

