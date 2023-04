Unbekannter bricht Opferstock von Sankt Josef auf

Die Tat ereignete sich am 5. April. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise.

Der Opferstock in der Nördlinger Kirche Sankt Josef im Wemdinger Viertel ist aufgebrochen worden. Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, ereignete sich die Tat bereits am 5. April in der Zeit zwischen 12 und 17 Uhr. Ein bislang unbekannter Täter zwickte das Schloss auf, konnte jedoch im Opferstock kein Geld finden, da dieser bereits geleert war. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 40 Euro, so der Polizeibericht. (AZ)