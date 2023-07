Unbekannter dreht in Nördlingen Schraube in Autoreifen

In Nördlingen beschädigt ein Unbekannter einen geparkten Pkw. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter hat in Nördlingen einen Autoreifen beschädigt. Nach Angaben der Polizei drehte der Täter zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, 5.50 Uhr, eine Schraube in den Reifen eines grauen Pkw der Marke VW. Dieser war in der Wielandstraße geparkt. Zeugen werden gebeten, sich bei Hinweisen zu der Tat bei der Inspektion Nördlingen unter der Telefonnummer 09081/29560 zu melden. (AZ)

