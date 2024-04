Unbekannter entreißt Frau in Nördlingen Tasche mit hochwertigen Brillen

Eine Frau läuft vom Bäumlesgraben an der Stadtmauer in Richtung Berger Tor, da wird sie ausgeraubt. Die Polizei bittet dringend um Hinweise.

In Nördlingen ist eine 50-Jährige am Donnerstag gegen 17 Uhr zwischen überfallen worden. Wie die Polizei mitteilt, lief die Frau vom Bäumlesgraben in Richtung Berger Tor. Auf Höhe des Eisplatzes kam von hinten ein Radfahrer und entriss der Frau die Einkaufstüte. Der Radfahrer fuhr dann in Richtung Sixengarten davon. In der Einkauftüte befanden sich zwei hochwertige Brillen. Die Frau wurde zum Glück nicht verletzt, berichtet die Polizei weiter. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Ca. 20 bis 30 Jahre alt, er trug einen grauen Hoodie und eine dunkle Jogginghose. Gefahren ist er ein dunkles oder schwarzes Fahrrad mit schmalen Reifen. Die Polizei Nördlingen bittet dringend um Hinweise zu dem Täter und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (AZ)