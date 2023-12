Unbekannter entwendet E-Scooter

Ein E-Scooter, der vor einem Blumenladen in der Löpsinger Straße abgestellt worden war, ist am Freitagnachmittag von einem Unbekannten gestohlen worden.

In der Löpsinger Straße in Nördlingen ist am Freitagnachmittag um etwa 16 Uhr ein schwarzer E-Scooter der Marke Ninebot gestohlen worden.

Nach Angaben der Polizei wurde der Roller vor einem Blumengeschäft abgestellt. Dessen Wert beläuft sich auf zirka 800 Euro. (AZ)