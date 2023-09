Unbekannter entwendet Geldbörse aus Aufenthaltsraum

Ein bislang Unbekannter soll aus dem Aufenthaltsraum einer Physiotherapie-Praxis in Nördlingen eine Geldbörse entwendet haben. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine Geldbörse ist am Freitag um etwa 12.30 Uhr aus dem Aufenthaltsraum einer Physiotherapie-Praxis in der Hallgasse in Nördlingen entwendet worden. Wie die Polizei berichtet, soll ein bislang unbekannter Mann mit der Tat in Verbindung gebracht worden sein.

Der Unbekannte hatte zur Tatzeit in der Praxis wegen einer Behandlung nachgefragt und sich anschließend die Hände im WC neben dem Aufenthaltsraum gewaschen. Erst als der Mann verschwunden war, wurde der Diebstahl bemerkt.

In der Geldbörse befanden sich neben wenig Bargeld auch verschiedene Dokumente. Der Schaden wird auf etwa 35 Euro beziffert.

Der Unbekannte trug eine FFP2-Maske und hatte kurze braune Haare. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (AZ)