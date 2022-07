Nördlingen

vor 31 Min.

Unbekannter fährt am Nördlinger Freibad Auto an und flüchtet

Am Freibad in Nördlingen begeht am Dienstag ein Unbekannter Unfallflucht.

Ein vierstelliger Schaden entsteht am Dienstagnachmittag, weil ein Unbekannter am Freibad in Nördlingen ein Auto anfährt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter hat am Dienstagnachmittag in Nördlingen ein Auto angefahren. Der beschädigte Wagen parkte laut Polizeibericht am Fahrbahnrand unterhalb des Freibades. Der Unfallverursacher fuhr davon, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro zu kümmern. Die Polizei bittet unter Telefon 09081/29560 um Hinweise. (AZ)

Themen folgen