Unbekannter fährt BMW an: 2500 Euro Sachschaden

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall in Nördlingen. Der Verursacher fuhr einfach weiter.

Ein schwarzer BMW ist am Donnerstag auf dem Parkplatz eines Discounters in der Augsburger Straße in Nördlingen beschädigt worden. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den Sachschaden und flüchtete, berichtet die Polizei. Der Schaden wird auf rund 2500 Euro geschätzt. Die Tat ereignete sich zwischen 12 und 12.30 Uhr. Die Polizeiinspektion Nördlingen bittet um Hinweise unter Telefon 09081/29560. (AZ)