Unbekannter fährt Fahrrad an: Wer hat etwas beobachtet?

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall am Lamm-Parkplatz. Dort wurde ein Rad beschädigt.

Ein Unbekannter hat am Lamm-Parkplatz in Nördlingen ein Fahrrad angefahren und ist anschließend geflüchtet. Laut Polizeibericht ereignete sich der Vorfall am Samstag zwischen 7 und 17 Uhr. Die Beamten suchen nach Zeugen, Telefon 09081/2956-0. (AZ)