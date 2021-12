Unbekannter fährt geparkten Mercedes an

In Nördlingen wird ein geparktes Auto angefahren. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.

Ein in der Nördlinger Gewerbestraße geparktes Auto ist am Freitag von einem bislang unbekannten Täter angefahren und beschädigt worden. Anschließend flüchtete der Verursacher. An der Mercedes B-Klasse wurde laut Polizeibericht der vordere Nebelscheinwerfer beschädigt, die Schadenshöhe beträgt rund 500 Euro. (pm)

