Unbekannter fährt geparktes Auto an

Ein unbekannter Fahrer hat am Dienstagvormittag in Nördlingen einen anderen Wagen beschädigt. Laut Polizeibericht stand dieses Auto ordnungsgemäß geparkt vor der Sparkasse in der Straße "Bei den Kornschrannen". Der Unbekannte entfernte sich unerlaubt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mindestens 1500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise, Telefon 09081/29560. (AZ)