Unbekannter fährt in Nördlingen Auto an und sucht dann das Weite

Die Polizei Nördlingen ermittelt nach einer Unfallflucht in Nördlingen. Der Verursacher beschädigt die Beifahrertür.

Ein Unbekannter hat am Freitag in Nördlingen ein Auto der Marke Hyundai beschädigt. Die Polizei berichtet, dass der Unfallverursacher nach der Kollision zwischen 13.15 und 14.30 Uhr von der Unfallstelle floh. Beim Unfall, der sich auf einem Parkplatz in der Nürnberger Straße abspielte, beschädigte er die Beifahrertür eines geparkten Autos. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Die Polizei Nördlingen nimmt Hinweise unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

