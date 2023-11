Unbekannter fährt in Nördlinger Altstadt Renault an

Der Unfallverursacher kümmert sich nicht um den Sachschaden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein roter Renault Kangoo ist in Nördlingen in der Bauhofgasse angefahren worden. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall am Montag zwischen 10.45 und 11.35 Uhr.

Der Unfallverursacher streifte den linken Außenspiegel, so dass das Gehäuse zerbrach. Um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro kümmerte sich der Unbekannte allerdings nicht, er flüchtete. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu dem Unfall und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.