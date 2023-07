Unbekannter fährt schwarzen Mercedes an

Der Verursacher flüchtet nach dem Unfall und hinterlässt einen Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro.

Ein schwarzer Mercedes ist am Sonntag, zwischen 16.30 und 17.30 Uhr, in Nördlingen angefahren worden. Laut Polizeibericht stand der Wagen Am Plätzle, der Verursacher ist unbekannt. Er beschädigte die Heckstoßstange sowie den Kofferraumdeckel, so dass ein Sachschaden in Höhe von circa 4000 Euro entstand, wie die Polizei berichtet. Die Beamten bitten um Hinweise zu dem Unfall und nehmen diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)