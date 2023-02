Unbekannter fährt VW-Bus an und flüchtet

Ein Pkw wurde nur eine halbe Stunde lang geparkt, in dieser Zeit aber angefahren. Die Polizei sucht mögliche Zeugen.

Eine Unfallflucht hat sich am Montag in der Bürgermeister-Reiger-Straße in Nördlingen zwischen 12.15 Uhr und 12.45 Uhr ereignet. Ein geparkter weißer VW-Bus wurde nach Polizeiangaben von einem vorbeifahrenden Pkw gestreift, sodass der linke Außenspiegel dabei beschädigt wurde. Der Unfallverursacher kam seinen Pflichten nicht nach und flüchtete. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu dem Unfall und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

