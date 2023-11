Unbekannter flüchtet nach Unfall in Nördlingen

Ein weißer Toyota wird in Nördlingen beschädigt. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise.

Ein bislang unbekannter Täter hat in Nördlingen ein Auto beschädigt und ist geflohen. Laut Polizeibericht wurde das weiße Auto der Marke Toyota zwischen dem 18. und dem 20. November am Brettermarkt angefahren. Der Täter hinterließ einen Schaden an der Heckstoßstange in Höhe von etwa 1000 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise unter Telefon 09081/2956-0. (AZ)