Unbekannter hinterlässt 1000 Euro Schaden an fremdem Auto

Über Weihnachten parkt ein Auto in der Neubaugasse in Nördlingen und wird beschädigt. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

In der Neubaugasse bei den zweistelligen Hausnummern ist in der Zeit zwischen dem 23. und 25. Dezember ein schwarzes Auto an der hinteren rechten Seite angefahren worden. Wie die Polizei mitteilt, entfernte sich der Täter jedoch ohne jeglichen Hinweis und ließ einen Schaden von rund 1000 Euro zurück. Zeugenhinweise nimmt die Nördlinger Polizei unter Telefon 09081/29560 entgegen. (AZ)