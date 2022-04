Unbekannter klaut "Freistaat Bayern"-Schild

Das Schild stand an der B 29. Die Nördlinger Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Ein laut Polizeibericht ziemlich dreister Täter hat sich in den vergangenen Tagen offensichtlich mit einem Trennschleifer an einem Verkehrszeichen an der B 29 zu schaffen gemacht. Nachdem er die Metallhalterungen durchgeflext hatte, entwendete er das aufgestellte „Freistaat Bayern"-Schild an der Landesgrenze zu Baden-Württemberg. Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Die Polizei Nördlingen bittet jetzt um Hinweise von Zeugen, Telefon 09081/29560. (AZ)