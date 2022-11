Unbekannter knackt Fahrradschloss und stiehlt Rad

Ein abgesperrtes Fahrrad wurde in Nördlingen gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine unbekannte Person hat zwischen Montag, 22 Uhr, und Dienstag, 10 Uhr, in der Nördlinger Pfarrgasse ein abgesperrtes Fahrrad gestohlen, wie die Polizei berichtet. Die Person knackte das Schloss des Fahrrads, das an einer befestigten Halterung angeschlossen war. Anschließend sei sowohl das Fahrrad, ein weiß-schwarzes Herrenrad der Marke Kreidler, als auch das Schloss entwendet worden. Wer diesbezüglich Hinweise geben kann, soll sich bitte mit Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560 in Verbindung setzen. (AZ)

