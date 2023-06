Unbekannter Mofafahrer beschädigt Auto in Nördlingen

Ein bislang unbekannter Kleinkraftradfahrer beschädigt den Außenspiegel eines geparkten Autos in Nördlingen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein unbekannter Mofafahrer ist am Sonntag in der Vorderen Gerbergasse in Nördlingen gegen den Außenspiegel eines geparkten Autos gefahren. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Unbekannte gegen den linken Außenspiegel eines silbernen Autos und verursachte dabei einen Schaden von etwa 50 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise unter Telefon 09081/2956-0. (AZ)

